Стало відомо про черговий ювілей у кар'єрі Роналду

Нападник Реала Криштіану Роналду вийшов на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса і відзначив черговий ювілей.

Так, стало відомо, що Роналду провів свій 150 поєдинок у ЛЧ.

Цікаво, що більше за нього у цьому турнірі зіграли лише Хаві із Барселони (151) та Ікер Касільяс з Реала (167).

Зазначимо, що у попередніх 149 матчах Роналду забив 119 голів, що робить його найкращим бомбардиром в історії змагань.

