СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
162 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 21:59
Стало відомо про черговий ювілей у кар'єрі Роналду
|Криштіану Роналду
Нападник Реала Криштіану Роналду вийшов на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса і відзначив черговий ювілей.
Так, стало відомо, що Роналду провів свій 150 поєдинок у ЛЧ.
Цікаво, що більше за нього у цьому турнірі зіграли лише Хаві із Барселони (151) та Ікер Касільяс з Реала (167).
Зазначимо, що у попередніх 149 матчах Роналду забив 119 голів, що робить його найкращим бомбардиром в історії змагань.
150 - Cristiano Ronaldo will be the third player to reach 150 appearances in the Champions League, after Iker Casillas (167) and Xavi Hernandez (151). Milestone. pic.twitter.com/BPckoel2Ty— OptaJose (@OptaJose) 11 квітня 2018 р.
Нагадаємо, Роналду у попередньому матчі з Ювентусом забив супер-гол ножицями.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
11.04.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій