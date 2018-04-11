Реал - Ювентус: команда Зідана пропустила історичний гол у Мадриді

Гол Маріо Манджукича з Ювентуса у ворота Реала у матчі-відповіді Ліги чемпіонів став найшвидшим домашнім м'ячем, які пропустили мадридці у турнірі.

Хорват забив на 76-й секунді ударом головою після передачі Самі Хедіри.

Також цей м'яч став другим найшвидшим, який мадридці пропускали за всю історію турніру. Швидше у ворота Реала забивав лише Рой Макай за Баварію в березні 2007 року. Тоді мюнхенці виграли 2:1 вдома, пише СпортАрена.

Додамо, що Манджукич подвоїв перевагу Юве на 37-й хвилині, тож після першого тайму туринці вели у рахунку 2:0.

Нагадаємо, що у першому матчі Ювентус програв вдома Реалу 0:3.

Також раніше повідомлялося, що матч із Ювентусом став 150-м для Криштіану Роналду у Лізі чемпіонів.