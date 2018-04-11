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701 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 22:58
Реал - Ювентус: команда Зідана пропустила історичний гол у Мадриді
Гол Маріо Манджукича з Ювентуса у ворота Реала у матчі-відповіді Ліги чемпіонів став найшвидшим домашнім м'ячем, які пропустили мадридці у турнірі.
Хорват забив на 76-й секунді ударом головою після передачі Самі Хедіри.
Також цей м'яч став другим найшвидшим, який мадридці пропускали за всю історію турніру. Швидше у ворота Реала забивав лише Рой Макай за Баварію в березні 2007 року. Тоді мюнхенці виграли 2:1 вдома, пише СпортАрена.
Додамо, що Манджукич подвоїв перевагу Юве на 37-й хвилині, тож після першого тайму туринці вели у рахунку 2:0.
Нагадаємо, що у першому матчі Ювентус програв вдома Реалу 0:3.
Також раніше повідомлялося, що матч із Ювентусом став 150-м для Криштіану Роналду у Лізі чемпіонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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