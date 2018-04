Рятівний пенальті для Реала та історичне вилучення Буффона: відео вирішального моменту чвертьфіналу Ліги чемпіонів

11 квітня у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Ювентусом (1:3 ) червону картку отримав 40-річний Джанлуїджі Буффон.

Воротаря-ветерана вилучив англійський суддя Майкл Олівер, який таким чином відреагував на занадто емоційні та недозволені дії гравця. Зокрема, Буффон штовхнув арбітра під час сперечань та щось активно говорив на його адресу.

Зазначимо, що ця червона картка стала першою у Лізі чемпіонів у тривалій кар'єрі ДжіДжі.

Що стосується пенальті, то він був призначений за порушення правил Мехді Бенатії на Лукасі Васкесі, коли гравець Реала був готовий пробити і проштовхнути м'яч у сітку воріт.

Після вилучення Буффона місце у воротах зайняв Войцех Щесни, але він нічого не спромігся протиставити влучному та потужному удару з точки у виконанні Криштіану Роналду.

Момент із призначенням пенальті та вилученням Буффона виклав на своїй сторінці у Twitter користувач Алекс Роувелл.

Definite penalty for Real Madrid? Or way too harsh on Juventus? 🤔 Ronaldo with the goal to put Real through. Red card for Buffon. Sent off in quite possibly his last Champions League game. Mental. pic.twitter.com/iPZIl5X6vg