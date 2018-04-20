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20.04.2018  21:54

Лужний: Півроку тому було відомо, що Венгер піде з Арсенала. Він знайшов людину на своє місце

Олег Лужний

Ще півроку тому було відомо, що головний тренер лондонського Арсенала Арсен Венгер піде з команди після закінчення сезону.

Про це розповів екс-гравець канонірів, а нині тренер Динамо Олег Лужний.

"Усьому свій час. Усі футбольні вболівальники повинні йому подякувати за те, що він зробив таку прекрасну команду. Потрібно поставити йому пам'ятник на стадіоні", - переконаний українець.

"Там не потрібно думати, хто стане новим тренером, уже давно все придумали. Усі давно знають, хто буде головним тренером. За півроку було відомо, що Венгер піде. І він уже поставив людину на своє місце", - повідомив Лужний.

"Це буде колишній гравець Арсенала? Я не знаю", - сказав екс-футболіст футболхабу.

Нагадаємо, що про стосунки з Венгером розповів Жозе Моурінью.

Раніше повідомялося, що досягнення француза в Арсеналі увійде до топ-5 європейських рекордів.





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