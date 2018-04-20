Нант і Ренн зіграли в нічию, Діжон приймає Ліон у 34 турі чемпіонату Франції

Нант і Ренн зіграли в нічию, Діжон приймає Ліон у 34 турі чемпіонату Франції

20 квітня стартував 34 тур Ліги 1. Чемпіон уже відомий - це ПСЖ. Але командам треба зіграти ще п'ять турів.

У першому матчі дня Нант і Ренн поділили очки.

Нагадаємо, що ПСЖ отримав шанс виграти усі трофеї, вийшовши у фінал Кубку Франції.

Чемпіонат Франції

34 тур

20 квітня

Нант - Ренн 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 - 42 Томассон, 1:1 - 81 Леа Сілікі

TERMINÉ ⏱



En infériorité numérique pendant une mi-temps, le FC Nantes partage les points avec Rennes dans un derby qui aura tenu toutes ses promesses.



⚽ 43' Adrien Thomasson

⚽ 81' Léa Siliki



1⃣-1⃣ #FCNSRFC pic.twitter.com/2X0nJX3y5j — FC Nantes (@FCNantes) 20 апреля 2018 г.

Діжон - Ліон 22:00

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