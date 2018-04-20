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10 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.04.2018 22:29
Нант і Ренн зіграли в нічию, Діжон приймає Ліон у 34 турі чемпіонату Франції
Нант і Ренн зіграли в нічию, Діжон приймає Ліон у 34 турі чемпіонату Франції
20 квітня стартував 34 тур Ліги 1. Чемпіон уже відомий - це ПСЖ. Але командам треба зіграти ще п'ять турів.
У першому матчі дня Нант і Ренн поділили очки.
Нагадаємо, що ПСЖ отримав шанс виграти усі трофеї, вийшовши у фінал Кубку Франції.
Чемпіонат Франції
34 тур
20 квітня
Нант - Ренн 1:1 (1:0, 0:1)
Голи: 1:0 - 42 Томассон, 1:1 - 81 Леа Сілікі
TERMINÉ ⏱— FC Nantes (@FCNantes) 20 апреля 2018 г.
En infériorité numérique pendant une mi-temps, le FC Nantes partage les points avec Rennes dans un derby qui aura tenu toutes ses promesses.
⚽ 43' Adrien Thomasson
⚽ 81' Léa Siliki
1⃣-1⃣ #FCNSRFC pic.twitter.com/2X0nJX3y5j
Діжон - Ліон 22:00
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