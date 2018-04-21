ПСЖ готовий запропонувати посаду в клубі Арсену Венгеру

Арсен Венгер

Керівництво ПСЖ готове запропонувати 68-річному Венгеру роботу в структурі клубу.

Про це повідомляє L'Equipe.

Парижани готові запропонувати йому посаду генерального менеджера клубу.

Раніше неодноразово повідомлялося, що ПСЖ домовився з Томасом Тухелем очолити команду у якості головного тренера.

Нагадаємо, Венгер був тренером Арсеналу з 1996 року і за цей час виграв 3 чемпіонства, 7 Кубків Англії і 7 суперкубків.

Арсенал також зберігає шанси на перемогу в Лізі Європи, де в півфіналі їм протистоятиме Атлетико.

Також Чемпіон пригадав епічне протистояння Лобановський - Венгер в кінці 90-х.