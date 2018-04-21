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88 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 14:17
ПСЖ готовий запропонувати посаду в клубі Арсену Венгеру
|Арсен Венгер
Керівництво ПСЖ готове запропонувати 68-річному Венгеру роботу в структурі клубу.
Про це повідомляє L'Equipe.
Парижани готові запропонувати йому посаду генерального менеджера клубу.
Раніше неодноразово повідомлялося, що ПСЖ домовився з Томасом Тухелем очолити команду у якості головного тренера.
Нагадаємо, Венгер був тренером Арсеналу з 1996 року і за цей час виграв 3 чемпіонства, 7 Кубків Англії і 7 суперкубків.
Арсенал також зберігає шанси на перемогу в Лізі Європи, де в півфіналі їм протистоятиме Атлетико.
Також Чемпіон пригадав епічне протистояння Лобановський - Венгер в кінці 90-х.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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