Тренер назвав причини своєї відставки у Вересі

Юрій Свірков

Причиною відставки Юрія Свіркова із посади керманича Вереса стали проблеми зі здоров'ям.

Таку заяву зробив сам білоруський спеціаліст.

"Так, я залишив пост головного тренера Вереса. У цій роботі зараз занадто велика напруга, і здоров'я не завжди витримує", - заявив Свірков.

"Роботу в клубі я вже припинив, але з України поки не виїжджаю. Хто готуватиме команду до найближчого матчу? На даний момент це питання обговорюється, незабаром все має визначитися", - цитує спеціаліста СпортАрена.

Додамо, що вже під час другої частини сезону у тренерський штаб Вереса увійшов екс-футболіст збірної України Володимир Гоменюк.

Як відомо, Свірков очолив Верес після відставки Юрія Вірта наприкінці грудня 2017-го.

За чотири тури до кінця чемпіонату Верес займає шосте місце, маючи в Аківа 33 очка. Від Маріуполя, який йде на п'ятій позиції (єврокубкова місце), команда з Рівного відстає на три очки. В останній грі УПЛ Верес поступився із розгромним рахунком Динамо.