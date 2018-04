Легенда Барселони оголосив, що залишає клуб в кінці сезону

Півзахисник Барселони Андрес Іньєста залишає каталонський клуб.

33-річний іспанець оголосив про це на спеціальній прес-конференції.

🔊 Iniesta: "Barça has given me everything" #Infinit8Iniesta pic.twitter.com/ibvMm6SSjg