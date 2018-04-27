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173 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 15:10
Легенда Барселони оголосив, що залишає клуб в кінці сезону
|Андрес Іньєста
Півзахисник Барселони Андрес Іньєста залишає каталонський клуб.
33-річний іспанець оголосив про це на спеціальній прес-конференції.
🔊 Iniesta: "Barça has given me everything" #Infinit8Iniesta pic.twitter.com/ibvMm6SSjg— FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 квітня 2018 р.
Іньєста продовжить кар'єру в китайському клубі Чунцін Ліфань, з яким він підпише 3-річний контракт.
Як відомо, фтболіст виступає за Барселону з 2001 року. В цілому він виграв разом з клубом 31 трофей.
Нагадаємо, що France Football вибачився перед Іньєстою за те, що йому жодного разу не вручили Золотий м'яч.
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