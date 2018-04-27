Легенда Барселони оголосив, що залишає клуб в кінці сезону

Андрес Іньєста

Півзахисник Барселони Андрес Іньєста залишає каталонський клуб.

33-річний іспанець оголосив про це на спеціальній прес-конференції.

Іньєста продовжить кар'єру в китайському клубі Чунцін Ліфань, з яким він підпише 3-річний контракт.

Як відомо, фтболіст виступає за Барселону з 2001 року. В цілому він виграв разом з клубом 31 трофей.

Нагадаємо, що France Football вибачився перед Іньєстою за те, що йому жодного разу не вручили Золотий м'яч.