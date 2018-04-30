Тренер Ворскли: На жаль, у нас не знайшлося такого футболіста як Мбокані

Футболісти Ворскли діяли самовіддано у грі проти Динамо/ФК Динамо

Футболісти Ворскли проявили самовіддачу у поєдинку 29-го туру УПЛ проти Динамо (0:1), але їм забракло індивідуальної майстерності.

Таку заяву на післяматчевій прес-конференції 29 квітня зробив керманич ворсклян Василь Сачко.

"Хлопці повністю залишили себе на полі - що змогли, те й зробили. Налаштолувалися на перемогу, але не вийшло. Якщо повернути все назад, я б нічого не змінював - ні у стилі гри, ні у ігровому рисунку", - заявив Сачко.

"Ще з виходу гравців з роздягальні я бачив, що їм буде нелегко, але вони будуть боротися. Що ж, одна помилка все вирішила. Чого забракло? Індивідуальної майстерності у завершальній стадії атаки. Іноді в футболі все вирішує один момент. На жаль, у нас не знайшлося такого футболіста, який би міг вирішити в одному моменті, такого, як був у Динамо. У будь-якому разі свято футболу у Полтаві сьогодні вдалося - окрім звісно результату", - заявив керманич Ворскли на прес-конференції.

Нагадаємо, Динамо забило переможний м'яч на 63-й хвилині - відзначився Дьємерсі Мбокані.

Раніше про перемогу над Ворсклою висловився Олександр Хацкевич.

Зазначимо, що у матчі з Динамо травму отримав хавбек Ворскли Денис Васін.