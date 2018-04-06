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06.04.2018  15:59

У керманича Шахтаря з'явився ще один перспективний варіант продовження кар'єри

 Паулу Фонсека

Паулу Фонсека розглядається як один із кандидатів на посаду головного тренера італійського Наполі. 

Керівництво неаполітанців шукає кандидатури на випадок, якщо не вдасться домовитися про новий контракт із чинним тренером Маурісіо Саррі, повідомляє Corriere dellj Sport.  

Саррі буде запропоновано новий 6-мільйонний контракт, проте існує варіант, що він відмовиться і піде на підвищення у топ-клуб. 

Крім Фонсеки на місце Саррі претендують тренер Сампдорії Марко Джампаоло, а також керманич Валенсії Марселіно, пише СпортАрена.

Цікаво, що чинний контракт Саррі з Наполі розраховано до середини 2020 року. У той же час, Фонсека поки не домовився із Шахтарем про продовження співробітництва. 

Нагадаємо, раніше була інформація, що Шахтар запропонує Фонсеці 9 мільйонів євро у рік за те, щоб він залишився у команді

У той же час Фонсека спростував цю інформацію.





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