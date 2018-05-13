Стало відомо, чому Верес повернувся до Харкова на гру проти Шахтаря

Ігор Циганик

Верес не збирався летіти на матч проти Шахтаря.

Про це в ефірі Профутболу заявив ведучий Ігор Циганик.

"Верес не збирався летіти на матч. Клуб прийняв рішення відправитися до Харкова лише після втручання перших осіб українського футболу", - сказав Циганик.

Нагадаємо, Верес напередодні залишив Харків на автобусі через отруєння низки гравців.

По прибуттю команди до Львова, через деякий було вирішено повернутися до Харкова на чартері і провести матч з гірниками.

Зустріч пройшла, гості мінімально програли, а Шахтар достроково оформив чемпіонство.