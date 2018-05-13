Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
397 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 22:46
Стало відомо, чому Верес повернувся до Харкова на гру проти Шахтаря
|Ігор Циганик
Верес не збирався летіти на матч проти Шахтаря.
Про це в ефірі Профутболу заявив ведучий Ігор Циганик.
"Верес не збирався летіти на матч. Клуб прийняв рішення відправитися до Харкова лише після втручання перших осіб українського футболу", - сказав Циганик.
Нагадаємо, Верес напередодні залишив Харків на автобусі через отруєння низки гравців.
По прибуттю команди до Львова, через деякий було вирішено повернутися до Харкова на чартері і провести матч з гірниками.
Зустріч пройшла, гості мінімально програли, а Шахтар достроково оформив чемпіонство.
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