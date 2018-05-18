Названо ім'я наступника Венгера в Арсеналі

Мікель Артета

Новим головним тренером англійського Арсенала стане іспанець Мікель Артета.

Найближчим часом каноніри оголосять про те, що Артету буде затверджено на його посаду, пише goal.com.

Артета відомий вболіваникам за виступами в Арсеналі з 2011 по 2016 рік. Після завершення кар'єри гравця іспанець увійшов до тренерського штабу Хосепа Гвардіоли у Манчестер Сіті і пропрацював там майже два роки.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що окрім Артети на вакантну посаду претендує ще у й Юліан Наггельсманн, який очолює третю команду Бундесліги Гоффенгайм. Пізніше з'явилося ім'я ще одного претендента - Тьєрі Анрі.

Як відомо, Арсен Венгер залишив Арсенал після 22 років роботи у команді.