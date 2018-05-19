Динамо - Шахтар: де дивитися матч 32-го туру Прем'єр-ліги

19 травня у Києві відбудеться всеукраїнське дербі між Динамо та Шахтарем.

Зустріч пройде у рамках заключного 32-го туру Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Гірники відсвяткували перемогу у першості у 31-му турі, здолавши Верес, між киянами та донеччанами - 5 очок різниці.

Матч розпочнеться о 19:30. Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися у прямому ефірі на каналі 2+2 або за цим посиланням.

Нагадаємо, двоє лідерів Шахтаря не візьмуть участь у поєдинку.

Також про дербі із Шахтарем відверто висловився молодий хавбек Динамо Микола Шапаренко.