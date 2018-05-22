Павелко: Це історичний день для українського футболу
|Андрій Павелко
Масова облава на організаторів договірних матчів в Україні - історичний день для українського футболу.
Про це заявив президент ФФУ Андрій Павелко під час спеціальної прес-конференції.
"Це історичний день. Це лише початок очищення українського футболу від того, що було укорінено роками", - наголосив керманич ФФУ.
"Причому злочинці тепер не будуть відбуватися лише адміністративними штрафами. За необхідності ми будемо ініціювати посилення відповідальності за такі злочини", - зазначив голова федерації.
"Впевнений, що робота комітету етики, який очолює Франческо Баранка, та першого віце-президента ФФУ Назара Холодницького принесе свої результати. Я впевнений, що це гарний сигнал усім молодим футболістам, які на порозі вчинення подібних злочинів", - упевнений функціонер.
"Вони мають замислитися над своїм майбутнім, як у футболі, так і в житті. Це дуже добрий "кейс" і для всього європейського футболу", – цитує Павелка Футбол 24.
Нагадаємо, що також ряд українських арбітрів підозрюється в ставках на матчі, які вони ж і обслуговували.
Також повідомлялося, що у договірних матчах в Україні брали участь клуби Прем'єр ліги.
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