Павелко: Це історичний день для українського футболу

Андрій Павелко

Масова облава на організаторів договірних матчів в Україні - історичний день для українського футболу.

Про це заявив президент ФФУ Андрій Павелко під час спеціальної прес-конференції.

"Це історичний день. Це лише початок очищення українського футболу від того, що було укорінено роками", - наголосив керманич ФФУ.

"Причому злочинці тепер не будуть відбуватися лише адміністративними штрафами. За необхідності ми будемо ініціювати посилення відповідальності за такі злочини", - зазначив голова федерації.

"Впевнений, що робота комітету етики, який очолює Франческо Баранка, та першого віце-президента ФФУ Назара Холодницького принесе свої результати. Я впевнений, що це гарний сигнал усім молодим футболістам, які на порозі вчинення подібних злочинів", - упевнений функціонер.

"Вони мають замислитися над своїм майбутнім, як у футболі, так і в житті. Це дуже добрий "кейс" і для всього європейського футболу", – цитує Павелка Футбол 24.

Нагадаємо, що також ряд українських арбітрів підозрюється в ставках на матчі, які вони ж і обслуговували.

Також повідомлялося, що у договірних матчах в Україні брали участь клуби Прем'єр ліги.