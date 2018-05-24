Керманич Чорноморця: Полтава не дарма зайняла друге місце у Першій лізі

Костянтин Фролов/ФК Чорноморець

ФК Полтава виявився міцним суперником для одеського Чорноморця у першому стиковому поєдинку за право грати у Прем'єр-лізі-2017/18.

Про це заявив керманич одеситів після матчу 23 травня.

"У цілому, напевно, рахунок - по грі. Хлопці багато сил віддали в боротьбі. Ми знали, що нас чекає. Полтава досить міцна команда, і неспроста зайняла 2-е місце у Першій лізі", - каже Фролов.

"Дуже важливо, що в цій грі ми не пропустили, це найголовніший момент. Я очікував більшого від нашої команди. Хотілося б більше бачити, напевно, щоб ми володіли ініціативою. Особливо це стосується другого тайму. Але, знову ж таки, на це є свої причини", - цитує спеціаліста офіційний сайт Чорноморця.

Нагадаємо, переможний гол у першому таймі зі штафного забив Кирило Ковалець.

Матч-відповідь відбудеться 27 травня у Полтаві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в іншому поєдинку плей-офф за вихід в УПЛ Десна та Зірка розписали мирову.

Як відомо, пряму путівку в УПЛ на наступний сезон здобув чемпіон Першої ліги Арсенал-Київ.