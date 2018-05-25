Ми завоювали всю Європу: у Ліверпулі випустили емоційний ролик до фіналу Ліги чемпіонів у Києві

Напередодні фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 проти Реала у Ліверпулі згадали усі перемоги клубу на європейській арені - п'ять Кубків чемпіонів.

Мова йде про перемоги у найголовнішому єврокубку у 1977, 1978, 1981, 1984 та 2005 роках.

Зазначимо, що у сезоні-1980/81 Ліверпуль здолав у фіналі якраз мадридський Реал - 1:0.

Емоційний відеоролик з'явився на офіційному YouTube-каналі Ліверпуля.

Як відомо, фінал ЛЧ-2017/18 відбудеться 26 травня у Києві на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, раніше Юрген Клопп оголосив склад на зустріч із Реалом у Києві.

Також стало відомо, хто із футболістів Реала зіграє проти англійців у фінал ЛЧ.