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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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26.05.2018  19:05

Порошенко провів важливу зустріч напередодні фіналу Ліги чемпіонів у Києві. ФОТО

 Петро Порошенко та Александар Чеферін

Президент України Петро Порошенко зустрівся із головою УЄФА Александаром Чеферіном. 

Зустріч відбулася у Києві перед фінальним матчем Ліги чемпіонів-2017/18, яка відбудеться на НСК Олімпійський о 21:45 у суботу 26 травня

"Глава держави відзначив, що проведення цьогорічного фіналу Ліги Чемпіонів в Києві є виявом довіри до України з боку міжнародної спільноти, а також надасть додаткового поштовху для розвитку футболу в Україні, насамперед дитячого. Президент УЄФА, зі свого боку, подякував Главі держави за високий професійний рівень підготовки масштабного футбольного свята", - йдеться у повідомленні прес-служби Порошенка. 

 

Зазначимо, що згідно із фотозвітом із події, на зустрічі були присутні й президент ФФУ Андрій Павелко, а також віце-президент УЄФА та колишній очільник української федерації Григорій Суркіс. 

 

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що наступною ціллю України є отримання права провести або матч за Суперкубок УЄФА, або фінал Ліги Європи

Як відомо, у фіналі ЛЧ-2017/18 зіграють Реал та Ліверпуль.





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