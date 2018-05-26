Порошенко провів важливу зустріч напередодні фіналу Ліги чемпіонів у Києві. ФОТО

Петро Порошенко та Александар Чеферін

Президент України Петро Порошенко зустрівся із головою УЄФА Александаром Чеферіном.

Зустріч відбулася у Києві перед фінальним матчем Ліги чемпіонів-2017/18, яка відбудеться на НСК Олімпійський о 21:45 у суботу 26 травня.

"Глава держави відзначив, що проведення цьогорічного фіналу Ліги Чемпіонів в Києві є виявом довіри до України з боку міжнародної спільноти, а також надасть додаткового поштовху для розвитку футболу в Україні, насамперед дитячого. Президент УЄФА, зі свого боку, подякував Главі держави за високий професійний рівень підготовки масштабного футбольного свята", - йдеться у повідомленні прес-служби Порошенка.

Зазначимо, що згідно із фотозвітом із події, на зустрічі були присутні й президент ФФУ Андрій Павелко, а також віце-президент УЄФА та колишній очільник української федерації Григорій Суркіс.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що наступною ціллю України є отримання права провести або матч за Суперкубок УЄФА, або фінал Ліги Європи.

Як відомо, у фіналі ЛЧ-2017/18 зіграють Реал та Ліверпуль.