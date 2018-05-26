Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
783 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 22:55
Сім'я Роналду прибула у Київ на власному літаку зірки. ФОТО
|Криштіану Роналду (праворуч у верхньому ряді)
Рідні та близькі Криштіану Роналду прибули у Київ підтримати його у фінальному матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля на власному літаку португальської зірки.
Фото повітряного судна, яке стоїть на стоянці аеропорта Бориспіль, потрапило у розпорядження Чемпіона.
Нагадаємо, Реал та Ліверпуль розпочали своє протистояння на НСК Олімпійський о 21:45.
Раніше у мережі показали, як виглядає НСК Олімпійський за півгодини до старту гри Реала та Ліверпуля.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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