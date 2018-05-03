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120 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 18:45
Циганкова втретє поспіль визнано гравцем місяця у Динамо
|Віктор Циганков
Вінгер Динамо Віктор Циганков отримав чергове визнання від вболівальників клубу.
Так, стало відомо, що 20-річного футболіста визнано гравцем місяця у квітні.
Таким чином, Циганков втретє поспіль удостоївся цього звання.
Циганков у опитуванні на офіційному сайті киян набрав 35 відсотків голосів, а найближче у голосуванні до молодого таланта наблизився нападник Артем Бєсєдін - 21 відсотки.
Додамо, що у квітні Циганков взяв участь у шести матчах команди - на його рахунку три голи та віддав дві передачі.
Раніше повідомлялося, що Циганкова визнано гравцем 26-го туру УПЛ.
А у березні динамівець став найкращим гравцем місяця в Прем'єр-лізі.
Як відомо, Циганков підписав новий контракт із Динамо на 5 років.
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