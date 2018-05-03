Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
320 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 19:44
Ключові гравці центру поля Динамо пропустять матч із Маріуполем
|Денис Гармаш/ФК Динамо
Віталій Буяльський та Денис Гармаш не зможуть взяти участь у матчі 30-го туру УПЛ проти Маріуполя через травми.
Наразі обидва півзахисники проходять інтенсивний курс терапії та скоріше за все встигнуть відновитися до фінального поєдинку Кубку України проти Шахтаря.
Додамо, що і Буяльський, і Гармаш у нинішньому сезоні є важливими гравцями у складі Динамо: Денис зіграв 24 матчі і забив 3 голи, а Віталій у 25 іграх чотири рази вражав ворота суперника.
Нагадаємо, матч Динамо - Маріуполь відбудеться 4 травня у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Початок зустрічі - о 19:00.
Раніше повідомлялося, що Маріуполь вийде на гру проти Динамо без основного воротаря та захисника.
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