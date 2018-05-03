Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
144 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 23:00
Атлетико грає з Арсеналом, Зальцбург проти Марселя. Матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи
3 травня відбудуться матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи.
У перших матчах Арсенал та Атлетико зіграли унічию 1:1, а Марсель обіграв Зальцбург 2:0.
Поєдинки у Мадриді та Зальцбургу розпочнуться о 22:05.
Ліга Європи-2017/18
1/2 фіналу
Матчі-відповіді
3 травня
Атлетико - Арсенал - 1:0 (перерва)
Гол: 1:0 - 45+2 Дієгу Коста
Зальцбург - Марсель - 0:0 (перерва)
Фінал Ліги Європи у нинішньому сезоні відбудеться 16 травня у Ліоні (Франція).
Нагадаємо, раніше прогноз на матчі Атлетико - Арсенал та Зальцбург - Марсель дали букмекери.
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