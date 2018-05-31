Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
93 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 18:26
Стало відомо, коли зірка Ліверпуля Салах розпочне тренування у збірній Єгипту
|Мохамед Салах травмувався під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві/Twitter
Мохамед Салах, який отримав травму у фіналі Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Реалом (1:3), розпочне активні тренування за тиждень до старту чемпіонату світу-2018.
Згідно із повідомленнями єгипетських ЗМІ, нападник вийде на тренування 10 червня - він проведе його у розташуванні національної збірної.
Нагадаємо, Єгипет зіграє 15 червня проти Уругваю, а вже за 4 дні зустрінеться із господарями турніру росіянами.
Раніше була інформація, що у Салаха розтягнення зв'язок плечового суглобу.
Додамо, що єгипетські ЗМІ влаштували обструкцію іспанцю Серхіо Рамосу, в єдиноборстві з яким травмувався Салах.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій