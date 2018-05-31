Стало відомо, коли зірка Ліверпуля Салах розпочне тренування у збірній Єгипту

Мохамед Салах травмувався під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві/Twitter

Мохамед Салах, який отримав травму у фіналі Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Реалом (1:3), розпочне активні тренування за тиждень до старту чемпіонату світу-2018.

Згідно із повідомленнями єгипетських ЗМІ, нападник вийде на тренування 10 червня - він проведе його у розташуванні національної збірної.

Нагадаємо, Єгипет зіграє 15 червня проти Уругваю, а вже за 4 дні зустрінеться із господарями турніру росіянами.

Раніше була інформація, що у Салаха розтягнення зв'язок плечового суглобу.

Додамо, що єгипетські ЗМІ влаштували обструкцію іспанцю Серхіо Рамосу, в єдиноборстві з яким травмувався Салах.