В Укрзалізниці пропонують орендувати кімнати відпочинку на час фіналу ЛЧ

Укрзалізниця пропонує лоукост-номери для гостей, які приїдуть у Київ на фінал Ліги чемпіонів, що відбудеться 26 травня.

Про це йдеться на офіційноиму сайті організації.

"Наразі, за три тижні до видовищного матчу, готелі вже підняли ціни втричі — деякі номери пропонують по 100 тис. грн (3200 євро) за добу", - йдеться в повідомленні.

Так само збільшилась і вартість добової оренди квартир у центрі Києва, принаймні на день фіналу Ліги чемпіонів. Тим не менш, лоукост варіанти залишилися. Зокрема, у кімнатах відпочинку станції Київ-Пасажирський повідомляють, що завчасного бронювання на вокзалах немає, а вартість номерів не змінюється. Тому ті іноземці, які, приїхавши до Києва, захочуть орендувати кімнати відпочинку на вокзалі, зможуть суттєво зекономити", - повідомили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, що в фіналі Ліги чемпіонів 2017/2018, який пройде в Києві зіграють Реал і Ліверпуль.

Раніше повідомлялося, що на церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів у Києві заспіває світова суперзірка.