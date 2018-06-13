Реал зекономить два мільйона євро у підписанні Лопетегі

Хулен Лопетегі

Мадридський Реал не буде платити два мільйона євро Федерації футболу Іспанії, щоб викупити контракт Хулена Лопетегі.

Про це повідомляє As.

Хулен Лопетегі, звільнений зі збірної Іспанії, формально ще не уклав контракт з Реалом.

Фахівець досяг з мадридцями домовленості, про що сторони і оголосили.

Таким чином, Реал заощадить 2 мільйона євро, оскільки йому не доведеться активувати опцію викупу контракту Хулена Лопетегі у Федерації футболу Іспанії, пише Трибуна.

Нагадаємо, що збірну Іспанії очолив легендарний футболіст Реала.