Реал представив нового головного тренера. ФОТО

Хулен Лопетегі і Флорентіно Перес

Мадридський Реал представив нового головного тренера команди.

Як повідомлялося раніше, ним став екс-наставник збірної Іспанії Хулен Лопетегі.

Нагадаємо, що Лопетегі звільнили з посту головного тренера збірної Іспанії за день до ЧС-2018.

Також повідомлялося, що Реал зекономить два мільйона євро у підписанні Лопетегі.