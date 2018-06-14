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302 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 21:59
Реал представив нового головного тренера. ФОТО
|Хулен Лопетегі і Флорентіно Перес
Мадридський Реал представив нового головного тренера команди.
Як повідомлялося раніше, ним став екс-наставник збірної Іспанії Хулен Лопетегі.
Нагадаємо, що Лопетегі звільнили з посту головного тренера збірної Іспанії за день до ЧС-2018.
Також повідомлялося, що Реал зекономить два мільйона євро у підписанні Лопетегі.
📸 @julenlopetegui— #CHAMP13NS 🏆⚽️ (@realmadrid) 14 июня 2018 г.
🤝 #WelcomeLopetegui#HalaMadrid pic.twitter.com/p3o3blQGfi
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Шеф-редактор: Дмитро Копій