Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
120 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 17:31
УЄФА допустив Зорю до участі у Лізі Єврпи
Зоря отримала офіційного листа від УЄФА, в якому підтверджується відповідність луганського клубу всім критеріям допуску.
Клуб допущений до Ліги Європи сезону 2018/2019, пише сайт Зорі.
Матчі третього кваліфікаційного раунду і раунду плей-офф Зоря планує проводити на Славутич-Арені, а групового етапу - поки уточнюється.
Раніше повідомлялося, що Зоря визначилась із суперниками на зборах у Словенії.
Також була інформація, що Зоря знайшла заміну молодому таланту, підписавши дебютанта збірної Грузії.
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