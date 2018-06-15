УЄФА допустив Зорю до участі у Лізі Єврпи

Зоря отримала офіційного листа від УЄФА, в якому підтверджується відповідність луганського клубу всім критеріям допуску.

Клуб допущений до Ліги Європи сезону 2018/2019, пише сайт Зорі.

Матчі третього кваліфікаційного раунду і раунду плей-офф Зоря планує проводити на Славутич-Арені, а групового етапу - поки уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Зоря визначилась із суперниками на зборах у Словенії.

Також була інформація, що Зоря знайшла заміну молодому таланту, підписавши дебютанта збірної Грузії.