Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
120 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
15.06.2018  17:31

УЄФА допустив Зорю до участі у Лізі Єврпи

 

Зоря отримала офіційного листа від УЄФА, в якому підтверджується відповідність луганського клубу всім критеріям допуску.

Клуб допущений до Ліги Європи сезону 2018/2019, пише сайт Зорі.

Матчі третього кваліфікаційного раунду і раунду плей-офф Зоря планує проводити на Славутич-Арені, а групового етапу - поки уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Зоря визначилась із суперниками на зборах у Словенії.

Також була інформація, що Зоря знайшла заміну молодому таланту, підписавши дебютанта збірної Грузії.





Читай також
Зоря визначилась із суперниками на зборах у Словенії
Зоря знайшла заміну молодому таланту, підписавши дебютанта збірної Грузії
Ворскла - Зоря: де дивитися матч 32-го туру Прем'єр-ліги
Останні публікації
15.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
19:19
Футбол. Роналду отримав 2 роки умовного терміну
18:43
Теніс. Костюк отримала wild card на турнір у Іспанії
18:25
Футбол. Екс-футболіст Динамо буде виступати в Десні
18:03
ЧС-2018. У Криму не відкрили фан-зони через санкції
17:42
ЧС-2018. Єгипет програв Уругваю на ЧС-2018: без Салаха фараони не ті, Хіменес виправдовує аванси. ВІДЕО
17:31
Футбол. УЄФА допустив Зорю до участі у Лізі Єврпи
17:15
ЧС-2018. Марокко - Іран: стартові склади команд на матч ЧС-2018
16:53
ЧС-2018. Уругвай переміг Єгипет з мінімальним рахунком
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.06.2018

Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Помічник двох колишніх зіркових футболістів, які недавно розпочали тренерську кар'єру, безперечно дав їм певний досвід.
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!