Він хороший хлопець, але тренер - такий собі: Легіонер Чорноморця розкритикував керманича команди

Мамаду Ваг

Головний тренер Чорноморця Костантин Фролов не впорався із своїми обов'язками, тому одесити і залишили Прем'єр-лігу за підсумками першості-2017/18.

Таку заяву в інтерв'ю FootBoom зробив французький захисник команди Мамаду Ваг.

"Думаю, він - чудовий хлопець, але тренер з нього такий собі. У нього не було потрібного досвіду в роботі з професійними футболістами і, скажімо так, у великому футболі. Коли він прийшов, ми вже були у скрутному турнірному становищі. Він не зміг дати команді то, що їй було потрібно, нічого не змінив!", - каже француз.

"На мій погляд, ми не дуже добре працювали на тренуваннях. Думаю, якби всі у команді викладалися більше в тренувальному процесі, то і сама гра йшла б значно краще. Тоді б прийшов і результат. Досить багато гравців скаржилися, що тренувальні заняття були досить простими. Було мало бажання боротися, битися і ставати сильнішими. Саме Фролов вирішив мене залишити поза основи на решту матчів сезону. Упевнений, що це була помилка. Думаю, йому щось не подобалося в мені", - зізнався Мамаду.

Мамаду Ваг зіграв за Чорноморець 14 матчів, в яких забив 1 гол.

Француз повідомив, що вже залишив одеську команду та наразі займається пошуком нового місця роботи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фролову дісталося від ультрас Чорноморця.

Також повідомлялося, що скоріше за все у Чорноморця буде новий тренер.