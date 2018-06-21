Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
280 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 15:55
Стало відомо, де Маріуполь проведе домашній матч Ліги Європи
Маріуполь не гратиме на своєму стадіоні в Лізі Європи.
Про це повідомляє footballhub.
За інформацією джерела, приазовці проведуть домашній матч проти Юргордена 2 липня на стадіоні Чорноморець в Одесі.
Як відомо, раінше Маріуполь отримав атестат на участь в Лізі Європи.
Також повідомлялося, що Маріуполь підписав перспективного півзахисника.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій