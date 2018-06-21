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21.06.2018  15:55

Стало відомо, де Маріуполь проведе домашній матч Ліги Європи

 

Маріуполь не гратиме на своєму стадіоні в Лізі Європи.

Про це повідомляє footballhub.

За інформацією джерела, приазовці проведуть домашній матч проти Юргордена 2 липня на стадіоні Чорноморець в Одесі.

Як відомо, раінше Маріуполь отримав атестат на участь в Лізі Європи.

Також повідомлялося, що Маріуполь підписав перспективного півзахисника.





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