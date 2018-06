Швейцарія на останніх хвилинах вирвала перемогу в сербів

Швейцарія у другому турі групового етапу ЧС-2018 перемагає у збірної Сербії з рахунок 2:1.

Мітрович на 5-ій гри відзначився у воротах Зоммера.

Лише в другому таймі Джака зрівняв рахунок і на 90 хвилині Шакірі вивів швейцарців уперед.

Як відомо, у першому колі збірна Швейцарії утримала нічию з Бразилії.



У свою чергу, Сербія перемогла Коста-Рику завдяки єдиному голу.



Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група E

22 червня

Сербія – Швейцарія 1:2 (1:0, 1:2)

Голи: 1:0 - 5 Мітрович, 1:1 - 52 Джака, 1:2 - 90 Шакірі

#SUI become the first team at this #WorldCup to come from behind to win...



A great result for @SFV_ASF! #SRBSUI pic.twitter.com/UgKn5ZfF8Q