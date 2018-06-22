Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
264 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 22:55
Швейцарія на останніх хвилинах вирвала перемогу в сербів
Швейцарія у другому турі групового етапу ЧС-2018 перемагає у збірної Сербії з рахунок 2:1.
Мітрович на 5-ій гри відзначився у воротах Зоммера.
Лише в другому таймі Джака зрівняв рахунок і на 90 хвилині Шакірі вивів швейцарців уперед.
Як відомо, у першому колі збірна Швейцарії утримала нічию з Бразилії.
У свою чергу, Сербія перемогла Коста-Рику завдяки єдиному голу.
Чемпіонат світу
Груповий етап
2 тур
Група E
22 червня
Сербія – Швейцарія 1:2 (1:0, 1:2)
Голи: 1:0 - 5 Мітрович, 1:1 - 52 Джака, 1:2 - 90 Шакірі
#SUI become the first team at this #WorldCup to come from behind to win...— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 22 июня 2018 г.
A great result for @SFV_ASF! #SRBSUI pic.twitter.com/UgKn5ZfF8Q
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