Рамос: Скажіть ще, що Фірміно застудився, бо на нього потрапила крапля мого поту
|Рамос проти Салаха
Захисник Реала Серхіо Рамос відреагував на критику, пов'язану з нанесенням травм Салаху і Каріусу в фіналі Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє EFE.
"Травмі Салаха приділяють занадто багато уваги. Я не хотів коментувати цю тему, проте це так роздмухують, що зроблю це. Спочатку він мене схопив за руку, і після зіткнення я впав в інший від нього бік. Мохамед отримав забій з протилежного від мене боку, а всі кричать, ніби я застосував до нього прийом дзюдо", - сказав іспанець.
"Також зараз стали говорити, що я вирубив голкіпера. Бракує ще новин, що через те, що крапля мого поту потрапила на Фірміно, він підхопив застуду", - обурюється футболіст.
"Ми з Салахом листувалися смс-ками, і він сказав, що в порядку. Він навіть міг би продовжити матч, якби зіграв на уколах", - цитує Рамоса ua-football.
Нагадаємо, що Рамосу і його сім'ї погрожують через Салаха.
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