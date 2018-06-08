Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
210 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.06.2018 21:55
Реал не хоче платити 400 млн євро за Неймара
|Неймар
Мадридський Реал не буде платити за Неймара 400 млн євро.
Про це розповів президент Ла Ліги Хав'єр Тебас, пише Club del Deportista.
"Реал не збирається платити 400 мільйонів за Неймара. Але клуб генерує на трансферному ринку високі цифри", - говорить футболний чиновник.
"Я не критикував ПСЖ за приголомшливу покупку Неймара. Я критикував їх за походження тих грошей. Ці кошти не випливають з фінансової діяльності клубу. Емір Катару відкриває нафтогазову трубу і платить", - наводить слова sport24.ru.
Раніше Мессі прокоментував можливий перехід Неймара в Реал.
Крім того, сам Неймар сумує за грою з Мессі і Суаресом.
Читай також
Останні публікації
08.06.2018 - Вячеслав Твердохліб, Андрій Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Другий поспіль тріумф італійців та перерва у 12 років. Історія чемпіонатів світу. ФОТО.ВІДЕОТретій чемпіонат світу з футболу, так само, як і другий , проходив в Європі, на цей раз на полях Франції.
07.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Мессі проти Роналду: рекорди чемпіонатів світу, які ніколи не підкоряться двом зіркам. ВІДЕОАргентина та Португалія розпочнуть виступи на ЧС-2018 у різних групах, проте мільйони вболівальників будуть порівнювати гру Ліонеля Мессі та Криштіану Роналду з перших днів Мундіалю. Пропонуємо вам поглянути на протистояння двох найкращих футболістів планети з цікавого боку.
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій