Реал не хоче платити 400 млн євро за Неймара

Неймар

Мадридський Реал не буде платити за Неймара 400 млн євро.

Про це розповів президент Ла Ліги Хав'єр Тебас, пише Club del Deportista.

"Реал не збирається платити 400 мільйонів за Неймара. Але клуб генерує на трансферному ринку високі цифри", - говорить футболний чиновник.

"Я не критикував ПСЖ за приголомшливу покупку Неймара. Я критикував їх за походження тих грошей. Ці кошти не випливають з фінансової діяльності клубу. Емір Катару відкриває нафтогазову трубу і платить", - наводить слова sport24.ru.

Раніше Мессі прокоментував можливий перехід Неймара в Реал.

Крім того, сам Неймар сумує за грою з Мессі і Суаресом.