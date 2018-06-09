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09.06.2018  12:40

Це був найгірший момент у кар'єрі: Салах згадав про травму у фіналі Ліги чемпіонів

 

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах вважає, що травма, яку він отримав у фіналі Ліги чемпіонів проти Реала, це найгірший момент у його кар'єрі. 

Про це Салах розповів в інтерв'ю Marca.

"Мені було дуже страшно. У якийсь момент у подумав, що все - тепер я пропущу чемпіонат світу. Напевно це був найжахливіший момент у моїй кар'єрі", - заявив єгипетський форвард. 

Як відомо, Салах отримав пошкодження ключиці після зіткнення із Серхіо Рамосом у середині першого тайму та залишив поле. У підсумку його Ліверпуль програв Реалу 1:3.

Згодом стало відомо, що Салах все-таки встигне відновитися та зіграє на ЧС-2018





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