Це був найгірший момент у кар'єрі: Салах згадав про травму у фіналі Ліги чемпіонів

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах вважає, що травма, яку він отримав у фіналі Ліги чемпіонів проти Реала, це найгірший момент у його кар'єрі.

Про це Салах розповів в інтерв'ю Marca.

"Мені було дуже страшно. У якийсь момент у подумав, що все - тепер я пропущу чемпіонат світу. Напевно це був найжахливіший момент у моїй кар'єрі", - заявив єгипетський форвард.

Як відомо, Салах отримав пошкодження ключиці після зіткнення із Серхіо Рамосом у середині першого тайму та залишив поле. У підсумку його Ліверпуль програв Реалу 1:3.

Згодом стало відомо, що Салах все-таки встигне відновитися та зіграє на ЧС-2018.