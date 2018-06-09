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09.06.2018  19:11

Збірна України програла туркам на турнірі в Італії

 

На товариському турнірі Adriatic Cup чоловіча збірна України з гандболу програла Туреччині з результатом 30:24.

Для українців це друга поразка на турнірі. Перед цим синьо-жовті поступилися італійцям.

Adriatic Cup-2018

Третій тур

9 червня

Туреччина - Україна 30:24

Нагадаємо, збірна України стартувала з перемоги на турнірі в Італії.

Раніше була інформація, що збірна України провалила кваліфікацію на чемпіонат Європи.





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