Збірна України програла туркам на турнірі в Італії

На товариському турнірі Adriatic Cup чоловіча збірна України з гандболу програла Туреччині з результатом 30:24.

Для українців це друга поразка на турнірі. Перед цим синьо-жовті поступилися італійцям.

Adriatic Cup-2018

Третій тур

9 червня

Туреччина - Україна 30:24

Нагадаємо, збірна України стартувала з перемоги на турнірі в Італії.

Раніше була інформація, що збірна України провалила кваліфікацію на чемпіонат Європи.