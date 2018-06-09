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303 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.06.2018 19:11
Збірна України програла туркам на турнірі в Італії
На товариському турнірі Adriatic Cup чоловіча збірна України з гандболу програла Туреччині з результатом 30:24.
Для українців це друга поразка на турнірі. Перед цим синьо-жовті поступилися італійцям.
Adriatic Cup-2018
Третій тур
9 червня
Туреччина - Україна 30:24
Нагадаємо, збірна України стартувала з перемоги на турнірі в Італії.
Раніше була інформація, що збірна України провалила кваліфікацію на чемпіонат Європи.
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