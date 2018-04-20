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114 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.04.2018 23:21
Українець Пересунько став найкращим форвардом чемпіонату світу
|Олександр Пересунько / xsport
Нападника юніорської збірної України (U-18) Олександра Пересунька визнано найкращим на чемпіонаті світу.
Хокеїст на брав 5 очок (2+3), а його збірна виграла міжконтинентальну першість у дивізіоні 1В, пише sport.ua.
Нагадаємо, у четвертому турі українці здолали Італію, оформивши третю перемогу поспіль.
Також щодо вирішального матчу на чемпіонаті світу висловився керманич України Олег Ігнатьєв.
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