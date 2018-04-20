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20.04.2018  23:21

Українець Пересунько став найкращим форвардом чемпіонату світу

Олександр Пересунько / xsport

Нападника юніорської збірної України (U-18) Олександра Пересунька визнано найкращим на чемпіонаті світу.

Хокеїст на брав 5 очок (2+3), а його збірна виграла міжконтинентальну першість у дивізіоні 1В, пише sport.ua.

Нагадаємо, у четвертому турі українці здолали Італію, оформивши третю перемогу поспіль.

Також щодо вирішального матчу на чемпіонаті світу висловився керманич України Олег Ігнатьєв.





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