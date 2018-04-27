Литва - Україна: онлайн відеотрансляція матчу 4-го туру чемпіонату світу

27 квітня збірна України проведе четвертий матч на першості світу у дивізіоні 1В, який у ці дні проходить у Литві.

О 19-30 на льоду Жальгіріс-Арени у Каунасі українці зустрінуться із господарями турніру.

Після двох поразок поспіль українці спробують реабілітуватися та здобути другу перемогу на турнірі.

Пряму трансляцію цікавого поєдинку можна подивитися на нашому сайті.

Зазначимо, що збірна України займає п'яте місце після трьох турів, а литовці лідирують із 100-відсотковим результатом.

Нагадаємо, що після поразки Хорватії у збірній України спробували знайти пояснення невдачі.

Також хокеїсти України домовилися зробити усе можливе для перемоги у двох матчах, що залишилися.