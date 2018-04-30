Визначилися суперники збірної України по чемпіонату світу у 2019 році
Стало відомо, проти кого гратиме збірна України на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В у 2019 році.
Останній суперник українців визначився після завершення турніру у дивізіоні 2А, в якому перемогу відсвяткувала збірна Нідерландів.
Отже, синьо-жовті боротимуться за путівку у дивізіон 1А проти нідерландців, Польщі, яка понизилася у класі, а також із Естонією, Японією та Румунією. Ці три збірні грали разом із українцями на недавньому чемпіонаті в світу у литовському Каунасі.
Першість у 2019 році відбудеться у квітні, а місце проведення турніру стане відоме на початку травня після проведення Конгресу ІІХФ.
Нагадаємо, збірна України провалилася на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В, зайнявши четверте місце і здобувши лише одну перемогу у 5 матчах.
Як повідомлялося раніше, визначилися суперники юніорської збірної України по чемпіонату світу у дивізіоні 1А у 2019 році.
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