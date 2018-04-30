Визначилися суперники збірної України по чемпіонату світу у 2019 році

Стало відомо, проти кого гратиме збірна України на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В у 2019 році.

Останній суперник українців визначився після завершення турніру у дивізіоні 2А, в якому перемогу відсвяткувала збірна Нідерландів.

Отже, синьо-жовті боротимуться за путівку у дивізіон 1А проти нідерландців, Польщі, яка понизилася у класі, а також із Естонією, Японією та Румунією. Ці три збірні грали разом із українцями на недавньому чемпіонаті в світу у литовському Каунасі.

Першість у 2019 році відбудеться у квітні, а місце проведення турніру стане відоме на початку травня після проведення Конгресу ІІХФ.

Нагадаємо, збірна України провалилася на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В, зайнявши четверте місце і здобувши лише одну перемогу у 5 матчах.

Як повідомлялося раніше, визначилися суперники юніорської збірної України по чемпіонату світу у дивізіоні 1А у 2019 році.