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19.05.2018  16:51

Швеція - США, Канада - Швейцарія: онлайн відеотрансляція матчів 1/2 фіналу ЧС-2018

 

19 травня у Данії відбуваються матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу у топ-дивізіоні.

Так, о 16:15 у Копенгагені розпочався матч Швеція - США. 

Трансляцію цього півфіналу можна дивитися на Чемпіоні.

Також о 20:15 розпочнеться другий півфінал - Канада проекзаменує Швейцарію. 

Пряма трансляція цього протистояння також доступна на нашому сайті. 

Нагадаємо, у чвертьфіналі Канада в овертаймі здолала Росію 5:4, США обіграли Чехію 3:2, Швеція з тим же рахунком здолала Латвію, а Фінляндія несподівано поступилася Швейцарії 

Напередодні стало відомо, що збірна України у наступному сезоні гратиме на ЧС в естонському Талліні





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