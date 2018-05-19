Швеція - США, Канада - Швейцарія: онлайн відеотрансляція матчів 1/2 фіналу ЧС-2018

19 травня у Данії відбуваються матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу у топ-дивізіоні.

Так, о 16:15 у Копенгагені розпочався матч Швеція - США.

Трансляцію цього півфіналу можна дивитися на Чемпіоні.

Також о 20:15 розпочнеться другий півфінал - Канада проекзаменує Швейцарію.

Пряма трансляція цього протистояння також доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Канада в овертаймі здолала Росію 5:4, США обіграли Чехію 3:2, Швеція з тим же рахунком здолала Латвію, а Фінляндія несподівано поступилася Швейцарії

Напередодні стало відомо, що збірна України у наступному сезоні гратиме на ЧС в естонському Талліні.