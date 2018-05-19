Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
96 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 16:51
Швеція - США, Канада - Швейцарія: онлайн відеотрансляція матчів 1/2 фіналу ЧС-2018
19 травня у Данії відбуваються матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу у топ-дивізіоні.
Так, о 16:15 у Копенгагені розпочався матч Швеція - США.
Трансляцію цього півфіналу можна дивитися на Чемпіоні.
Також о 20:15 розпочнеться другий півфінал - Канада проекзаменує Швейцарію.
Пряма трансляція цього протистояння також доступна на нашому сайті.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Канада в овертаймі здолала Росію 5:4, США обіграли Чехію 3:2, Швеція з тим же рахунком здолала Латвію, а Фінляндія несподівано поступилася Швейцарії
Напередодні стало відомо, що збірна України у наступному сезоні гратиме на ЧС в естонському Талліні.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій