Стало відомо, який канал покаже матч Канада - Україна у Кубку Федерації

Українські вболівальники зможуть побачити поєдинок плей-офф Другої світової групи Кубку Федерації між збірними Канади та України.

Важливий матч буде транслюватися 21-22 квітня у прямому ефірі на каналі XSport.

Початок ігор о 20:00.

Нагадаємо, що протистояння канадок та українок відбудеться у Монреалі на хардовому корті. На кону матчу буде стояти право залишитися у Другій світовій групі на наступний сезон.

За українську команду гратимуть Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Ольга Савчук.

При цьому Еліна Світоліна не візьме участі у грі через те, що вона відбудеться не на ґрунтовому покритті.

Нагадаємо, раніше Леся Цуренко показала фото із Монреаля у зимовій куртці.