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17.04.2018  17:16

Стало відомо, який канал покаже матч Канада - Україна у Кубку Федерації

 

Українські вболівальники зможуть побачити поєдинок плей-офф Другої світової групи Кубку Федерації між збірними Канади та України.

Важливий матч буде транслюватися 21-22 квітня у прямому ефірі на каналі XSport. 

Початок ігор о 20:00. 

Нагадаємо, що протистояння канадок та українок відбудеться у Монреалі на хардовому корті. На кону матчу буде стояти право залишитися у Другій світовій групі на наступний сезон. 

За українську команду гратимуть Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Ольга Савчук. 

При цьому Еліна Світоліна не візьме участі у грі через те, що вона відбудеться не на ґрунтовому покритті.

Нагадаємо, раніше Леся Цуренко показала фото із Монреаля у зимовій куртці





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