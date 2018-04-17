СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
251 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 17:16
Стало відомо, який канал покаже матч Канада - Україна у Кубку Федерації
Українські вболівальники зможуть побачити поєдинок плей-офф Другої світової групи Кубку Федерації між збірними Канади та України.
Важливий матч буде транслюватися 21-22 квітня у прямому ефірі на каналі XSport.
Початок ігор о 20:00.
Нагадаємо, що протистояння канадок та українок відбудеться у Монреалі на хардовому корті. На кону матчу буде стояти право залишитися у Другій світовій групі на наступний сезон.
За українську команду гратимуть Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Ольга Савчук.
При цьому Еліна Світоліна не візьме участі у грі через те, що вона відбудеться не на ґрунтовому покритті.
Нагадаємо, раніше Леся Цуренко показала фото із Монреаля у зимовій куртці.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій