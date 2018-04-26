За крок від сенсації: 15-річна Костюк поступилася сьомій ракетці світу в напруженому поєдинку Штутгарта

Марта Костюк

15-річна українка Марта Костюк завершила виступи на Porsche Tennis Grand Prix у німецькому Штутгарті.

Зупинити талановиту тенісистку вдалося сьомій ракетці світу Каролін Гарсії.

Костюк змогла здивувати світ, діставшися стадії 1/8 фіналу цього престижного турніру.

Зазначимо, що на трибунах було дуже багато молодих уболівальників, із якими Костюк зустрічалася напередодні. Вони підтримували нашу тенісистку з табличками "Go, Marta!".

Нагадаємо, що Марта стане першою ракеткою світу серед юніорів.

Porsche Tennis Grand Prix

Жіночий турнір WTA Premier

Штутгарт, Німеччина

Покриття - ґрунт

Призовий фонд - $776,000

Друге коло

26 квітня

Марта Костюк (Україна) - Каролін Гарсія (Франція) 1:6, 6:3, 5:7