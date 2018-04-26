Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
2570 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.04.2018 17:52
За крок від сенсації: 15-річна Костюк поступилася сьомій ракетці світу в напруженому поєдинку Штутгарта
|Марта Костюк
15-річна українка Марта Костюк завершила виступи на Porsche Tennis Grand Prix у німецькому Штутгарті.
Зупинити талановиту тенісистку вдалося сьомій ракетці світу Каролін Гарсії.
Костюк змогла здивувати світ, діставшися стадії 1/8 фіналу цього престижного турніру.
Зазначимо, що на трибунах було дуже багато молодих уболівальників, із якими Костюк зустрічалася напередодні. Вони підтримували нашу тенісистку з табличками "Go, Marta!".
Нагадаємо, що Марта стане першою ракеткою світу серед юніорів.
Porsche Tennis Grand Prix
Жіночий турнір WTA Premier
Штутгарт, Німеччина
Покриття - ґрунт
Призовий фонд - $776,000
Друге коло
26 квітня
Марта Костюк (Україна) - Каролін Гарсія (Франція) 1:6, 6:3, 5:7
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