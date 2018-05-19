Світоліна - Контавейт: відео онлайн-трансляція півфіналу в Римі

Еліна Світоліна

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна в півфіналі Internazionali BNL d’Italia зіграє проти 26-ї ракетки світу естонки Анетт Контавейт.

Початок гри о 13:00 за київським часом.

До вашої уваги пряма трансляція поєдинку.

Нагадаємо, що в чвертьфіналі Світоліна впевнено перемогла німкеню Анхеліку Кербер (6:4, 6:4).

Зазначимо, для того щоб зберегти свої позиції в рейтингу WTA Еліні потрібно перемагати на турнірі.

Раніше повідомлялося, що букмекери вважають саме українку фаворитом у грі проти естонки.