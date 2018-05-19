Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1175 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 12:31
Світоліна - Контавейт: відео онлайн-трансляція півфіналу в Римі
|Еліна Світоліна
Четверта ракетка світу Еліна Світоліна в півфіналі Internazionali BNL d’Italia зіграє проти 26-ї ракетки світу естонки Анетт Контавейт.
Початок гри о 13:00 за київським часом.
До вашої уваги пряма трансляція поєдинку.
Нагадаємо, що в чвертьфіналі Світоліна впевнено перемогла німкеню Анхеліку Кербер (6:4, 6:4).
Зазначимо, для того щоб зберегти свої позиції в рейтингу WTA Еліні потрібно перемагати на турнірі.
Раніше повідомлялося, що букмекери вважають саме українку фаворитом у грі проти естонки.
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