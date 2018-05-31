Стаховський у боротьбі програв Звєрєву та залишив Roland Garros

Сергій Стаховський

Сергій Стаховський поступився у другому колі Відкритої першості Франції-2018 німцю Міші Звєрєву - 3:6, 7:6(0), 6:7(2), 1:6.

На початку зустрічі Стах чинив серйозний опір опоненту, і поступившись у першому сеті, відігрався у наступній партії. Причому йому вдалося відіграти потрійний сет бол, а на тай-брейку він не віддав опоненту жодного розіграшу.

Проте вже у третьому сеті киянин не скористався своїм шансом, відпустивши суперника уперед. А у 4-й партії Стаховський вже не зміг нічого протиставити німцю.

Раніше повідомлялося, що Стаховський у першому раунді Ролан Гаррос обіграв 28-го сіяного.

Як відомо, Стах потрапив в основну сітку у статусі "щасливого невдахи", .

Нагадаємо, що Стаховський є єдиним представником Україні у сітці АТР турніру в Парижі - раніше зі змагань знявся Олександр Долгополов.