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714 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 14:53
Росія - Саудівська Аравія: відео-онлайн трансляція матчу відкриття чемпіонату світу
14 червня у Москві відбудеться матч-відкриття чемпіонату світу-2018 між збірними Росії та Саудівської Аравії.
Матч розпочнеться о 18:00.
Пряма відео-трансляція буде доступна за наступним посиланням.
Нагадаємо, що букмекери прогнозують впевнену перемогу Росії над суперником.
Зазначимо, що у групі А, в якій виступають росіяни та аравійці, другий матч 1-го туру відбудеться 15 червня.
О 15:00 у Єкатєрінбурзі зіграють Єгипет та Уругвай.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій