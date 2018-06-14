Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
714 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
14.06.2018  14:53

Росія - Саудівська Аравія: відео-онлайн трансляція матчу відкриття чемпіонату світу

 

14 червня у Москві відбудеться матч-відкриття чемпіонату світу-2018 між збірними Росії та Саудівської Аравії.

Матч розпочнеться о 18:00.

Пряма відео-трансляція буде доступна за наступним посиланням.

Нагадаємо, що букмекери прогнозують впевнену перемогу Росії над суперником.

Зазначимо, що у групі А, в якій виступають росіяни та аравійці, другий матч 1-го туру відбудеться 15 червня. 

О 15:00 у Єкатєрінбурзі зіграють Єгипет та Уругвай





Останні публікації
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
13.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Перший мундіаль, проведений на африканському континенті та ганьба Бразилії. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО

Огляд двох останніх на даний момент чемпіонатів світу
 
Усі публікації
Новини
17:55
Футбол. Шевченко звернувся до молодих футболістів щодо договірних матчів
17:41
ЧС-2018. Андрій Русол: Це останній ЧС для Мессі та Роналду? Не впевнений, вони нас ще порадують
17:37
ЧС-2018. У Саранську бюджетників змусили мити стадіон
17:20
ЧС-2018. Росія - Саудівська Аравія: стартові склади команд на матч-відкриття ЧС-2018
16:52
ЧС-2018. Стало відомо, чи зможе Салах зіграти проти Уругваю
16:35
Футбол. Український нападник перейшов до відомого французького клубу
16:13
Футбол. Циганик: Ротань просив не ставити в ефір, як він навмисне наступив арбітру на ногу
16:00
ЧС-2018. Усі заявки збірних на чемпіонат світу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
14.06.2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО
Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
Перший мундіаль, проведений на африканському континенті та ганьба Бразилії. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!