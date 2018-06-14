Росія - Саудівська Аравія: відео-онлайн трансляція матчу відкриття чемпіонату світу

14 червня у Москві відбудеться матч-відкриття чемпіонату світу-2018 між збірними Росії та Саудівської Аравії.

Матч розпочнеться о 18:00.

Пряма відео-трансляція буде доступна за наступним посиланням.

Нагадаємо, що букмекери прогнозують впевнену перемогу Росії над суперником.

Зазначимо, що у групі А, в якій виступають росіяни та аравійці, другий матч 1-го туру відбудеться 15 червня.

О 15:00 у Єкатєрінбурзі зіграють Єгипет та Уругвай.