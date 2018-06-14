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173 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 17:20
Росія - Саудівська Аравія: стартові склади команд на матч-відкриття ЧС-2018
Стали відомі стартові склади збірних Росії та Саудівської Аравії на матч-відкриття чемпіонату світу.
Росія: Акінфєєв, Фернандес, Кутєпов, Ігнашевіч, Жирков, Газінський, Зобнін, Головін, Самєдов, Дзагоєв, Смолов.
Саудівська Аравія: Аль-Маюф, Аль-Бурайк, Осама Хавсаві, Омар Хавсаві, Аль-Шахрані, Отайф, Аль-Фарай, Аль-Хассам, Аль-Давсарі, Аль-Шехрі, Аль-Шехлаві.
Матч розпочнеться о 18:00.
#RUSKSA: стартовые составы🙌#ЧМ2018 pic.twitter.com/AsruuGobON— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 14 июня 2018 г.
Переглянути гру наживо можна за цим посиланням.
Нагадаємо, що букмекери прогнозують впевнену перемогу Росії над суперником.
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