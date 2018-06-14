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742 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 22:59
Московський спецназ не пустив на парковку Лужніків легенду футболу. ВІДЕО
|Дієго Марадона
Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона зіштовхнувся з проблемами під час потрапляння на матч чемпіонату світу Росія - Саудівська Аравія (5:0).
Про це повідомив журналіст РІА Новості Сємьон Галькєвіч.
Московський спецназ не впізнав екс-футболіста і не пускав на парковку стадіону.
Мощь. ОМОН не признал Марадону и не пускал к парковке... pic.twitter.com/w4YhX1J2Gq— Семён Галькевич (@galkevich32) 14 июня 2018 г.
Нагадаємо, що Марадона розкритикував керманича збірної Аргентини та пророкує Мессі та Ко проблеми на Мундіалі.
Раніше легендарний Марадона став головою правління клубу Мілевського.
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