Московський спецназ не пустив на парковку Лужніків легенду футболу. ВІДЕО

Дієго Марадона

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона зіштовхнувся з проблемами під час потрапляння на матч чемпіонату світу Росія - Саудівська Аравія (5:0).

Про це повідомив журналіст РІА Новості Сємьон Галькєвіч.

Московський спецназ не впізнав екс-футболіста і не пускав на парковку стадіону.

Мощь. ОМОН не признал Марадону и не пускал к парковке... pic.twitter.com/w4YhX1J2Gq — Семён Галькевич (@galkevich32) 14 июня 2018 г.

Нагадаємо, що Марадона розкритикував керманича збірної Аргентини та пророкує Мессі та Ко проблеми на Мундіалі.

Раніше легендарний Марадона став головою правління клубу Мілевського.