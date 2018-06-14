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14.06.2018  22:59

Московський спецназ не пустив на парковку Лужніків легенду футболу. ВІДЕО

Дієго Марадона

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона зіштовхнувся з проблемами під час потрапляння на матч чемпіонату світу Росія - Саудівська Аравія (5:0).

Про це повідомив журналіст РІА Новості Сємьон Галькєвіч.

Московський спецназ не впізнав екс-футболіста і не пускав на парковку стадіону.

Нагадаємо, що Марадона розкритикував керманича збірної Аргентини та пророкує Мессі та Ко проблеми на Мундіалі.

Раніше легендарний Марадона став головою правління клубу Мілевського.





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