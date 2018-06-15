Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
114 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 19:40
Російський журналіст запропонував мексиканцям заспівати пісню Бутирки
|Мексиканці співають/Sport24.ru
Російські журналісти звернулися до вболівальників збірних Мексики і Перу з проханням заспівати разом з ними хіт групи Бутирка - Какая осєнь в лагєрях.
Про це повідомляє Sport24.
Кореспондент порталу пояснив це тим, що латиноамериканці також славляться піснями про революцію і нелегку долю хлопців із околиць кримінальних міст.
Нагадаємо, російська жінка кумедно перервала ефір бразильського журналіста в Москві.
До цього, тренер Динамо розповів, що буде вболівати за Росію на ЧС-2018.
Читай також
Останні публікації
15.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
13.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій