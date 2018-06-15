Російський журналіст запропонував мексиканцям заспівати пісню Бутирки

Мексиканці співають/Sport24.ru

Російські журналісти звернулися до вболівальників збірних Мексики і Перу з проханням заспівати разом з ними хіт групи Бутирка - Какая осєнь в лагєрях.

Про це повідомляє Sport24.

Кореспондент порталу пояснив це тим, що латиноамериканці також славляться піснями про революцію і нелегку долю хлопців із околиць кримінальних міст.

Нагадаємо, російська жінка кумедно перервала ефір бразильського журналіста в Москві.

До цього, тренер Динамо розповів, що буде вболівати за Росію на ЧС-2018.