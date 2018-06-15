Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
114 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
15.06.2018  19:40

Російський журналіст запропонував мексиканцям заспівати пісню Бутирки

Мексиканці співають/Sport24.ru

Російські журналісти звернулися до вболівальників збірних Мексики і Перу з проханням заспівати разом з ними хіт групи Бутирка - Какая осєнь в лагєрях.

Про це повідомляє Sport24.

Кореспондент порталу пояснив це тим, що латиноамериканці також славляться піснями про революцію і нелегку долю хлопців із околиць кримінальних міст.

Нагадаємо, російська жінка кумедно перервала ефір бразильського журналіста в Москві.

До цього, тренер Динамо розповів, що буде вболівати за Росію на ЧС-2018.





Читай також
Єгипет - Уругвай: стартові склади команд на матч ЧС-2018
Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО
У BBC назвали фаворита ЧС-2018
Коментатор ЧС-2018 в Україні Кадемін через Мундіаль почав жити окремо від родини
Як підготуватися до гри? Мастурбація допоможе! Дружина воротаря збірної Португалії знає рецепт перемоги на ЧС-2018. ФОТО
Останні публікації
15.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
21:15
ЧС-2018. Суарес помацав гравця збірної Єгипту за непристойне місце
21:14
ЧС-2018. Іран вирвав перемогу у Марокко на ЧС-2018: і знову магія останніх хвилин. ВІДЕО
20:50
ЧС-2018. Португалія - Іспанія: стартові склади команд на матч ЧС-2018
20:27
Футбол. Реал підписав новачка, який не зможе грати за клуб
20:05
ЧС-2018. Іран у фантастичній кінцівці здобув перемогу над збірною Марокко
19:54
Футбол. Стало відомо, хто виступить перед стартом матчу за Суперкубок України
19:46
ЧС-2018. Бразилія - Швейцарія: анонс матчу ЧС-2018
19:40
ЧС-2018. Російський журналіст запропонував мексиканцям заспівати пісню Бутирки
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
15.06.2018

Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!