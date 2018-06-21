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21.06.2018  18:01

Данія - Австралія: невиразна нічия на користь Франції. ВІДЕО


У 2-му турі групи С ЧС-2018 збірна Данії зіграла внічию зі збірною Австралії (1:1).

Для австралійців це друга нічия в двох матчах.

Звітну гру трохи активніше розпочали представники Європи й уже на 7-й хвилині гри лідер данійців Крістіан Еріксен чудовим ударом під поперечену вивів свою команду вперед. На 24-й хвилині Ніколай Йоргенсен мав чудову нагоду подвоїти рахунок, але неймовірним чином ударим вище воріт.

А на 37-й хвилині австралійці здобули право не пенальті. Як і в першому матчі проти Франції, австралійцям стався в нагоді відеповтор. Удар "з точки" впевнено реалізував капітан збірної Австралії Міле Єдинак, розвівши м'яч і голкіпера по різних кутах.

Другий тайм, власне кажучи, як і перший здебільшого проходив у рівній боротьбі, хоча в кінці поєдинку австралійці були трішки ближчими до перемоги. На 71-й хвилині удар з лінії штрафного майданчика наносив Арон Муй, але м'яч пройшов в лічених міліметрах над воротами. А на 84-й хвилині вінгер збірної Австралії Даніель Арзані змістився в центр та пробив по центру воріт, але Каспер Шмейхель виявився на висоті.

Таким чином збірна Данії очолила турнірну таблицю групи С, маючи в своєму активі 4 пункти. Австралійці ж у свою чергу здобули перший заліковий бал на ЧС-2018.

Інший матч групи відбудеться Франція - Перу 21 червня, о 18:00.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група С

21 червня

Данія - Австралія 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 - 7 Еріксен, 1:1 - 38 пенальті Єдинак

Данія – Шмейхель, Кьєр, Ларсен, Дальсгор, Крістенсен, Шене, Ділейні, Еріксен, Сісто, Йоргенсен (Корнеліус, 68), Поульсен (Брейтвейт, 59).

Австралія – Райан, Сейнсбері, Бехич, Рісдон, Мілліган, Леккі, Єдинак, Муй, Рогич (Ірвайн, 82), Круз (Арзані, 68), Неббаут (Юрич, 75).

Попередження: Поульсен (37), Сісто (84).





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