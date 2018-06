Коста-Рика на останніх хвилинах поступилася збірній Бразилії

Збірна Бразилії перемогла костариканців у другому турі ЧС-2018 з рахунком 2:0.

На 90+1 хвилині Коутіньйо після передачі Жезуса забив перший м'яч у матчі.

Через 7 хвилин перевагу футболних чарівників подвоїв Неймар.

Як відомо, у першому колі бразильці втратили очки з швейцарцями.



Нагадуємо, що 21 червня хорвати з розгромним рахунок переграли аргентинців.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група E

22 червня

Бразилія – Коста-Рика 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 - 90+1 Коутіньйо, 2:0 - 90+8 Неймар

It's the late, late show in Saint Petersburg, but it is a victory for Brazil!#BRACRC pic.twitter.com/EUt8Sc1FOa