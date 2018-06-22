Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
174 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 16:54
Коста-Рика на останніх хвилинах поступилася збірній Бразилії
Збірна Бразилії перемогла костариканців у другому турі ЧС-2018 з рахунком 2:0.
На 90+1 хвилині Коутіньйо після передачі Жезуса забив перший м'яч у матчі.
Через 7 хвилин перевагу футболних чарівників подвоїв Неймар.
Як відомо, у першому колі бразильці втратили очки з швейцарцями.
Нагадуємо, що 21 червня хорвати з розгромним рахунок переграли аргентинців.
Чемпіонат світу
Груповий етап
2 тур
Група E
22 червня
Бразилія – Коста-Рика 2:0 (0:0, 2:0)
Голи: 1:0 - 90+1 Коутіньйо, 2:0 - 90+8 Неймар
It's the late, late show in Saint Petersburg, but it is a victory for Brazil!#BRACRC pic.twitter.com/EUt8Sc1FOa— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 22 июня 2018 г.
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