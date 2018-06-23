Збірна Мексики перемогла корейців та утримує лідерство в групі

Збірна Мексики перемогла корейців у другому турі групового етапу ЧС-2018 із рахунком 2:0.

У першому таймі на 26-ій хвилині Карлос Вела реалізував пенальті і вивів мексиканців уперед.

На 66-ій хвилині Чічаріто закріпив перевагу зелених.

На 90+3-ій хвилині Хин-Мін Сой допомагає Кореї відіграти один м'яч.

Як відомо, у першому турі Німеччина сенсаційно поступилась Мексиці.



У свою чергу, корейці поступилися шведам із мінімальним рахунком.



Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група F

23 червня

Корея – Мексика 1:2 (0:1, 1:2)

Голи: 0:1 - 26 Карлос Вела, 0:2 - 66 Чічаріто, 1:2 - 90+3 Хин-Мін Сой