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214 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 19:54
Збірна Мексики перемогла корейців та утримує лідерство в групі
Збірна Мексики перемогла корейців у другому турі групового етапу ЧС-2018 із рахунком 2:0.
У першому таймі на 26-ій хвилині Карлос Вела реалізував пенальті і вивів мексиканців уперед.
На 66-ій хвилині Чічаріто закріпив перевагу зелених.
На 90+3-ій хвилині Хин-Мін Сой допомагає Кореї відіграти один м'яч.
Як відомо, у першому турі Німеччина сенсаційно поступилась Мексиці.
У свою чергу, корейці поступилися шведам із мінімальним рахунком.
Чемпіонат світу
Груповий етап
2 тур
Група F
23 червня
Корея – Мексика 1:2 (0:1, 1:2)
Голи: 0:1 - 26 Карлос Вела, 0:2 - 66 Чічаріто, 1:2 - 90+3 Хин-Мін Сой
#MEX WIN!— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 23 июня 2018 г.
A goal in each half maintains @miseleccionmx's 100% record! #KORMEX 1-2 pic.twitter.com/lNEleHQMby
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Шеф-редактор: Дмитро Копій