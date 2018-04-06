Можливий бій Джошуа - Вайлдер порівняли із епічним протистоянням двох титанів у 1990-х

Протистояння двох чемпіонів у суперважкій ваговій категорії Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера може розтягнутися на роки та стати насправді великим та епічним.

Таку заяву в інтерв'ю Sky Sports зробив відомий американський боксер Полі Маліняджі.

"Я б справді хотів побачити цей бій у 2018 році. Це той випадок, коли ми можемо побачити не один бій між цими боксерами, а два чи навіть три. Так, як це було між Евандером Холіфілдом та Ріддіком Боу (у 1990-х роках ці боксери тричі зустрічалися у рингу - ред.). Але якщо вони хочуть вийти на такий рівень, їм необхідно починати вже зараз, адже протистояння може затягнутися на роки", - заявив екс-чемпіон світу у двох категоріях.

"Мені важко віддати перевагу котромусь з боксерів. Так, можливо Вайлдер б'є трохи сильніше, ніж Джошуа. Але це все не матиме значення, якщо він пропустить від британця один удар у підборіддя", - цитує Маліняджі BoxingScene.

Нагадаємо, промоутер Джошуа Едді Гірн заявив, що він має впевненість, що бій відбудеться саме у 2018 році.

Як відомо, Джошуа став володарем чотирьох поясів після перемоги над новозеландцем Джеффом Паркером.

Після матчу, який відбувся у Кардіффі 31 березня, Вайлдер вчергове викликав Джошуа на бій.