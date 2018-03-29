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29.03.2018  16:57

Денисов: Телеканал Футбол не ініціював перенесення початку матчу Маріуполь - Динамо

Олександр Денисов

Телеканал Футбол не є ініціатором перенесення матчу 25 туру УПЛ між Маріуполем та Динамо.

Про це повідомив директор телеканалу Олександр Денисов.

Нагадаємо, що УПЛ назвала лднаєю з причин зсуву часу початку гри клопотання офіційного мовника, яким є ТК Футбол.

"У цьому випадку ми пішли назустріч організації, яка проводить змагання, тобто прем'єр-лізі. УПЛ повідомила нам, що приймаюча сторона просить їх посунути цей матч з 14.00 на 17.00.

У нас у сітці мовлення в зазначений час стояла трансляція гри Сталь - Олімпік. Тому, ми відповіли, що в принципі не заперечуємо проти перенесення, якщо буде вирішене питання з перенесенням того поєдинку теж - щоб не було накладки.

Це нам підтвердили. І трансляцію матчу Сталь - Олімпік пересунуто на 19.30, щоб відразу після її закінчення розпочалася програма Великий футбол.

Хочу відзначити, інформація про те, що перенесення матчу Маріуполь - Динамо з самого початку було ініційоване каналом Футбол, не є дійсним. Канал-мовник лише підтвердив офіційним листом, що він не проти цього.

Запевняю вас, якби освітлення на маріупольському стадіоні не дозволяло провести якісну трансляцію у вечірній час, ми б на це ніколи не пішли. Але там люксів вистачає, і в технічному плані на якості зйомки це не відіб'ється", - цитує Денисова Сегодня.

Раніше повідомлялося, що матч 25 туру чемпіонату України перенесено через візит Петра Порошенка.





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